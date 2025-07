Trevisani ottimista: «Lookman andrà all’Inter! Serve tanto»

Riccardo Trevisani si è esposto riguardo il possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Di seguito il suo “pronostico”.

IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani ha parlato al canale Youtube di Fantacalcio.it di un tema di mercato estremamente caldo in casa Inter, ossia quello relativo ad Ademola Lookman. Il giornalista ha effettuato una sua previsione riguardo le possibilità di buona riuscita dell’operazione: «Penso che alla fine Lookman arriverà all’Inter. Non credo che ciò avverrà per i 50 milioni che chiede l’Atalanta, ma magari per 44 più bonus o qualcosa di simile. Si tratta di un giocatore che ai nerazzurri serve tanto, dato che non ha qualcuno che salti l’uomo».

Lookman ancora fattibile per l’Inter! La situazione

LA CERTEZZA – Pur nella consapevolezza di non aver ancora superato le resistenze dell’Atalanta rispetto alla cessione del nigeriano in questa finestra estiva di mercato, l’Inter non rinuncia a perseguire il suo grande obiettivo di mercato. La forbice tra domanda e offerta si sta progressivamente restringendo, motivo per cui i margini per sperare ci sono ancora. La decisione della dirigenza nerazzurra di non vagliare alcun piano B, per ora, è un’ulteriore dimostrazione delle convinzioni insite in casa meneghina. I nerazzurri, al momento, non contempla alternative al suo brillante desiderio d’estate: Lookman in cima alla lista, nessuno in vista in grado di poterlo scalzare.