Trevisani: «Onana turnover non ha senso! Inter, sui rigoristi perché?»

Trevisani contesta diverse scelte di Inzaghi, ma anche l’autogestione dell’Inter in occasione del rigore sbagliato con lo Spezia. Da Pressing Serie A su Italia 1 è critico soprattutto perché Onana è oggetto di turnover.

GLI ERRORI – Riccardo Trevisani è molto duro sull’Inter e su Simone Inzaghi: «Quando si concentra fa bene, quando non si concentra non fa bene. Chi deve farla concentrare? Ci sono portieri ventiseienni che fanno turnover tipo André Onana, non si capisce il motivo. Tutti ruotano i giocatori e non serve assolutamente a niente, perché ruotando Edin Dzeko non hai recuperato Romelu Lukaku e hai perso Dzeko. Il Napoli sta sfasciando il campionato e gioca sempre con gli stessi, non fa turnover mai. La gestione turnoverista, non dell’Inter ma di tutte le squadre, è peggiore della gestione non turnoverista».

L’ERRORE – Trevisani non capisce perché venerdì a La Spezia dagli undici metri sia andato Lautaro Martinez e non Lukaku: «Il rigore sbagliato? Perché tra due rigoristi tira quello che ha sbagliato cinque volte su sedici e non quello che ha sbagliato zero volte su due? Perché lo chiedo io. Non è solo di Inzaghi la colpa, ci sono tante cose che non vanno. Ma alcune non le capisco: Henrikh Mkhitaryan, giocatore che io adoro, può essere titolare sedici partite mentre Onana fa turnover? Spiegatemi il senso. Roberto Gagliardini che è in partenza gioca, Kristjan Asllani che è appena arrivato no: questo non va bene. Se il Lecce ha preso trenta gol e l’Inter trentuno mi faccio delle grosse domande».