Trevisani: «Onana perché non gioca? Capirei se il primo fosse Maignan…»

Trevisani si scaglia contro Handanovic e la gestione portieri di Inzaghi all’Inter. Secondo il giornalista, adesso è il momento di Onana. Tra il capitano nerazzurro e Maignan la differenza è clamorosa

DUALISMO − Trevisani sul problema portiere in casa Inter: «All’Inter è difficile imporsi perché Handanovic non è molto contento se qualcuno vuole togliergli il posto. Sono curioso però di vedere chi giocherà in Inter-Bayern Monaco tra Handanovic e Onana. Le statistiche adesso parlano chiaro. Capisco la panchina di Onana se il primo fosse Maignan, ma lo sloveno non lo è. Bisogna far giocare qualche partita a Onana, assolutamente. Ad oggi tra Handanovic e Maignan c’è un abisso». Le sue parole a Pressing.