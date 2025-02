Trevisani: «Nessun processo all’Inter. Mancata la determinazione»

Riccardo Trevisani, in diretta su Mediaset, ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Juventus nella serata di ieri. Questo l’argomento toccato.

NESSUNA CRISI – Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo, al termine della partita tra Juventus e Inter, negli studi di Pressing ha parlato della sconfitta dei nerazzurri all’Allianz Stadium. Queste le sue parole: «A volte i giocatori nerazzurri entrano in campo senza la giusta determinazione. Non mi sento di fare un processo, anche se oggi avrebbero dovuto fare meglio. Ci sono sicuramente aspetti che non vanno, ma di certo non mi unisco al partito dell’Inter in crisi. Non l’ho fatto con la Juventus, figurati con loro. L’Inter fa una super partita contro la Fiorentina, poi oggi, invece, qualcosa non ha funzionato».