Trevisani: “Napoli-Inter? Difficile un pronostico. Nerazzurri indecifrabili”

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani, noto giornalista, dagli studi di “Sky Sport” ha parlato di Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle 20:45. I nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-1 maturato nella sfida di San Siro.

INDECIFRABILI – Riccardo Trevisani parla di Napoli-Inter, sfida di Coppa Italia in programma giovedì alle 20:45: «Il Napoli ha vinto in trasferta, quindi può permettersi di pareggiare in casa. Poi però se guardo a quello che è successo in campionato, al San Paolo ha vinto l’Inter 3-1. Punteggio con il quale i nerazzurri andrebbero in finale. Ed è successo due mesi fa, non due anni fa. Certo che il Napoli che ha perso con l’Inter non è la stessa squadra di adesso, più tranquillo e più forte. Ed i nerazzurri non possiamo decifrarli perché nelle ultime settimane non ha mai giocato se non piena di riserve contro il Ludogorets. Difficile fare un pronostico».