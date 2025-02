Trevisani: «Napoli favorito sull’Inter per lo scudetto. Dopo Firenze!»

Riccardo Trevisani ha espresso il suo punto di vista sulla lotta scudetto, indicando poi quelle che potrebbero essere le conseguenze della sconfitta di Firenze per l’Inter nella corsa al Napoli capolista.

IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è pronunciato a Sport Mediaset sul tema della lotta scudetto, con l’Inter momentaneamente a -3 dal Napoli primo in classifica. I nerazzurri, nel frattempo, devono guardarsi anche dall’Atalanta terza, al momento distante solo un punto dai meneghini. A proposito dello scontro al vertice, però, i pensieri del giornalista sono rivolti esclusivamente alle due in testa, con i partenopei che risultano leggermente favoriti per la vittoria finale: «Dico 55% per gli azzurri e 45% per l’Inter».

Trevisani sulle possibili conseguenze di Fiorentina-Inter per i nerazzurri

IL COMMENTO – Trevisani ha poi proseguito il suo discorso concentrandosi sui possibili contraccolpi per l’Inter derivanti dal ko contro la Fiorentina per 0-3. Dal suo punto di vista, ciò non si verificherà perché quella del Franchi è un’eccezione nel percorso stagionale dei nerazzurri: «Il disastro di Firenze è chiaramente un episodio, l’Inter ha sempre saputo reagire e credo che lo farà anche questa volta».