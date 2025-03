Trevisani: «Napoli bloccato, Inter sul pezzo. Un messaggio da Dumfries!»

Tanti i temi da affrontare dopo la ventinovesima giornata, che ha visto l’Inter compiere un grande passo verso la volata scudetto al contrario del Napoli fermato dal Venezia. Riccardo Trevisani esprime la propria opinione sul momento delle due squadre.

BATTUTA D’ARRESTO – Riccardo Trevisani, intervenuto nell’edizione odierna di SportMediaset, si sofferma sulla vetta della classifica: «Il problema del Napoli non è tanto la partita di Venezia. Perché a Venezia puoi soffrire, come ha sofferto la Lazio, la Roma, l’Inter. Il problema è che questa sfida arriva in un tour di partite con troppe situazioni in cui non sei riuscito a vincere. Il Napoli si è fermato, si è bloccato a un certo punto e non riesce a trovare la continuità di risultati che aveva brillantemente avuto tra dicembre e gennaio. Continuo a pensare che il calendario sia favorevole e che il Napoli abbia ottime chance di lottare per vincere questo campionato. Ma per farlo deve concretizzare un po’ di più e trovare il modo di vincere anche le partite che si mettono male. Perché altrimenti a colpi di pareggio non si va da nessuna parte».

L’Inter viaggia e il Napoli rallenta: Trevisani sulla corsa scudetto

NONOSTANTE TUTTO – Trevisani prosegue analizzando la risposta dei nerazzurri di Simone Inzaghi: «L’Inter è avanti di tanto, di sei punti sull’Atalanta e di tre sul Napoli. Rimane il Bayern Monaco dopo la sosta, rimane il Milan in Coppa Italia e un altro infortunio, quello di Dumfries con una sorta di maledizione sugli esterni. L’Inter ha una rosa ampia ma se si fanno male i giocatori negli stessi ruoli è complicato. Carlos Augusto è tornato ed anche molto bene, probabilmente dopo la sosta tornerà anche Dimarco. Ma Inzaghi rischia di non avere Dumfries per un bel pezzo. Il fatto che non volesse uscire nonostante l’infortunio è un bel messaggio».

DIMOSTRAZIONE DI FORZA – Sul momento dei nerazzurri Trevisani conclude: «I giocatori dell’Inter stanno sul pezzo e ieri lo hanno dimostrato, facendo una grande partita contro l’Atalanta. Vero che la squadra di Gasperini in casa sta faticando con tutti, ma in questa partita qui l’Inter poteva avere delle difficoltà avendo avuto anche le due gare di Champions League. Invece ha dato una grande dimostrazione di forza. Tutta la spina dorsale ha lavorato bene, il portiere ha parato nell’unica occasione in cui ha dovuto farlo, Acerbi è stato il miglior in campo, Calhanoglu è tornato al suo livello, Lautaro Martinez ha fatto un big match veramente come si deve».