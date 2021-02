Trevisani: Â«Milan, servono energie mentali per la sfida con l’InterÂ»

Trevisani: «Milan, servono energie mentali per la sfida con l’Inter»

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato le scelte di Stefano Pioli per Stella Rossa-Milan di questa sera, in vista chiaramente del derby di domenica alle 15 contro l’Inter.

ENERGIE DA RECUPERARE – Secondo Riccardo Trevisani, il momento poco brillante del Milan è da ricercare nella grande pressione che è derivata dall’aria di alta classifica. Per questo, in vista del derby di domenica contro l’Inter, sarà necessario per la squadra di Stefano Pioli ritrovare energie non solo fisiche, ma soprattutto mentali. Questa la sua analisi: «I sette cambi di Pioli servono a svegliare la squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia, ma servono anche perché domenica si rivà in campo e il Milan ha bisogno di recuperare energie soprattutto mentali. C’è una grande pressione addosso ai rossoneri in questo momento».