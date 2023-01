Trevisani: «Milan-Inter, protagonista Giroud. Quanto ai nerazzurri dico…»

Trevisani ha rivelato i suoi possibili protagonisti di Milan-Inter. Lato rossonero Olivier Giroud, attaccante che ha punito la squadra di Inzaghi negli ultimi Derby

PROTAGONISTI − In collegamento su Sport Mediaset Monday Night, Riccardo Trevisani ha individuato due possibili personaggi del Derby: «Sarà una partita equilibrata e importante per entrambe. Protagonisti? Dico Olivier Giroud, uomo importantissimo per i rossoneri e cha ha già fatto male all’Inter negli ultimi 4 derby. L’uomo che ha svoltato lo Scudetto 21/22. Nell’Inter dico Calhanoglu, che contro il Milan ha sempre fatto bene nelle ultime partite. E poi è un ex e gli ex, si sa, danno qualcosina in più».