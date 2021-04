Trevisani: «Lukaku riposa in Inter-Sassuolo? Rischi 0! Nonostante l’andata»

Per Trevisani Lukaku sarà regolarmente al centro dell’attacco mercoledì alle ore 18.45 in Inter-Sassuolo. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, non crede che Conte potrà privarsi per scelta del suo centravanti dato che già mancheranno Bastoni e Brozovic, loro fuori per squalifica.

INSOSTITUIBILE – Così il giornalista Riccardo Trevisani sulle scelte per Inter-Sassuolo di mercoledì pomeriggio (ore 18.45): «Romelu Lukaku è il giocatore più importante della squadra. Ma, secondo me, è stato tanto importante Lautaro Martinez in questa stagione. Anche la faccia con cui è uscito l’altro giorno la dice lunga sul fatto che, ogni tanto, Lautaro Martinez pensa che possa uscire Lukaku, non dico saltare qualche partita. Non dimentichiamo che, all’andata, in Sassuolo-Inter senza il belga giocò con i piccoletti una delle migliori partite del campionato. Ed era un periodo in cui non giocava bene. L’Inter ha fatto il suo campionato e lo farà, io le mettevo sul piatto circa ottantotto o novanta punti. È una squadra di livello: dall’1 all’11 è la migliore di tutti, perché ha tante cose buone. Lukaku può riposare in Inter-Sassuolo di mercoledì? Quando mancano Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic non penso che Antonio Conte rischi di far riposare Lukaku. Magari col Cagliari, ma ora rischi zero».