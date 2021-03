Trevisani: «Lukaku miglior attaccante al mondo? Quinto! Categoria a parte»

Trevisani, ospite di “23” su Sky Sport, mette Lukaku quinto in un’ipotetica classifica dei migliori attaccanti al mondo. Ecco quali giocatori ritiene migliori del numero 9 dell’Inter.

LA PREFERENZA – Riccardo Trevisani risponde a una semplice domanda: Romelu Lukaku come si piazza fra i migliori centravanti al mondo? «Quinto. Secondo me ha davanti Karim Benzema e Robert Lewandowski: fanno categoria a parte. Però poi dopo ce ne saranno un altro paio, perché possono diventare dei centravanti. Kylian Mbappé è destinato a diventare uno dei finalizzatori migliori al mondo, e poi ovviamente c’è Erling Haaland. Però Lukaku è lì: è quinto o sesto, non quattordicesimo. Percentuali vittoria scudetto? 90% Inter, 5% Milan, 5% Juventus».