Trevisani: «Lukaku, mai più come con Conte! Dzeko? A Darmian…»

Riccardo Trevisani ha commentato così il successo dell’Inter sul Napoli. Il giornalista, nel corso della trasmissione Pressing, analizza la prestazione di Dzeko e parla a proposito di Lukaku

ANALISI – Queste le parole di Trevisani: «Dzeko? Darmian ha tirato in curva una palla servita su un piatto d’argento dal bosniaco. Un passaggio che fanno solo tre centravanti in Europa. Oggi hanno giocato il bosniaco e Lukaku, Lautaro Martinez è il terzo della compagnia. Lukaku? Oggi non è il giocatore visto con Conte, non lo vedremo più».