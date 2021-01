Trevisani: “L’Inter va in terza, non in quinta....

Trevisani: “L’Inter va in terza, non in quinta. Conte ha sbagliato i cambi”

Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista Sky, ha parlato dell’Inter dopo il pareggio di ieri contro la Roma ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24

I CAMBI DI CONTE – Trevisani si concentra sui criticati cambi di Antonio Conte nella partita di ieri allo Stadio Olimpico: «Secondo me sono cambi sbagliati, non obbligati. Sono cambi già visti in Inter-Napoli con l’ingresso di Hakimi al posto di Lautaro Martinez come seconda punta come ieri Perisic. Sono cambi pensando di conservare, contro il Napoli c’è stato san Handanovic, ieri non c’è stato San Handanovic e Mancini l’ha messa nell’angolino. La Roma era caduta, si è rialzata e ha trovato il gol del pareggio meritato. Sono cambi sbagliati e non è la prima volta. Abbiamo parlato mille volte di come l’Inter potrebbe rendere di più, si continua a vedere una squadra con una straordinaria potenzialità che va in terza anziché in quinta».