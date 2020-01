Trevisani: “L’Inter ti prende e ti sbatte al muro. Paragone col passato”

Riccardo Trevisani, telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato il momento d’oro dell’Inter di Antonio Conte dagli studi della sua emittente televisiva. Ecco le sue parole.

SCHIACCIASASSI – L’Inter sta macinando punti e gioco sin dalla prima giornata. L’impatto di Antonio Conte è stato titanico come suo solito. Riccardo Trevisani, negli studi di “Sky Sport 24”, ha sottolineato alcuni aspetti peculiari della corazzata nerazzurra: «La squadra di Conte ti prende e già nei primi minuti ti sbatte al muro. Ricorda la sua Juventus, che chiudeva gli avversari nella loro area di rigore fino a che non riusciva a passare in vantaggio. L’approccio dell’Inter alle partite è impressionante. Tra l’altro, ad ottobre ci chiedevamo come avrebbe fatto senza Stefano Sensi e Nicolò Barella, è andata a vincere a Napoli con Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Sfida con l’Atalanta? Sfortunato chi la incontra in questo periodo, perché Gian Piero Gasperini può lavorare senza l’assillo delle coppe. Nei metodi lui e Conte sono piuttosto simili».