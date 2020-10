Trevisani: “L’Inter può vincere il campionato. Non mi aspettavo una cosa”

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter vista contro lo Shakhtar Donetsk e delle prospettive della squadra di Conte

SCELTE – Queste le parole di Riccardo Trevisani a proposito dell’Inter, dopo il pareggio a reti bianche nella sfida di ieri contro lo Shakhtar Donetsk: «L’Inter ha una rosa che può vincere il campionato e passare in un girone in cui il Real Madrid sembra il Getafe. Però non mi aspetto che la squadra di Conte faccia fatica a giocare a calcio. I nerazzurri hanno una squadra fortissima, ma vanno messi in campo quelli giusti».