Trevisani: «Lautaro Martinez? Un problema per l’Inter. Il motivo»

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, raccoglie complimenti per i 4 gol segnati. Riccardo Trevisani però si sofferma sui compagni anche su Pressing.

PROBLEMA – Trevisani preoccupa per le parole: «Lautaro Martinez prima era un finalizzatore e combatteva poco per la squadra. Oggi è un leader completo, totale, per gli altri, anche quando non gioca. Questo è un bene per l’Inter. Il problema è che il giocatore non può fare 9 dei 19 gol in campionato della squadra. Deve fare il 30% dei gol, non il 50. Arnautovic e Sanchez hanno 35 anni, hanno un passato di infortuni e non ti danno garanzie. Per questo, per me, la rosa è forte ma l’attacco rimane corto per Inzaghi»