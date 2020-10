Trevisani: “Lautaro Martinez soffre la concorrenza! Eriksen-Conte a metà”

Trevisani si augura che Lautaro Martinez, ora che non ci sarà nemmeno Lukaku, possa ritrovare la serenità perduta. Il giornalista di Sky Sport, durante “Terzo Tempo Europa”, ha dato anche un consiglio a Conte ed Eriksen.

COME RISOLVERE? – Riccardo Trevisani indica la strada del compromesso fra Antonio Conte e Christian Eriksen: «Si devono trovare a metà strada. Se Eriksen entra con l’atteggiamento di Kiev è meglio che stia in panchina, perché ha fatto venire il nervoso. Nove tocchi indietro, banali. Con lo Shakhtar Donetsk tutto nella metà campo tre centrali servono a poco, ed Eriksen è l’unico che può dare la palla dentro. Perché deve entrare al 79′? Conte lo deve mandare dentro prima. L’Inter, paradossalmente, segna meno ora che ha trovato equilibrio: quando prendeva gol vinceva 4-3, ora non segna. Lautaro Martinez l’ho visto fare sessanta-settanta minuti: deve fare novanta minuti, come Romelu Lukaku. L’anno scorso Alexis Sanchez non c’era, quando è tornato Lautaro Martinez è andato in difficoltà. Lui un po’ la concorrenza la patisce».