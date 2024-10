Trevisani: «Lautaro Martinez sta recuperando. Prevedo questi gol»

Riccardo Trevisani si è espresso in merito al rendimento di Lautaro Martinez nel match vinto dall’Inter contro l’Empoli per 3-0. In aggiunta una sua previsione sulle possibili reti dell’argentino in questa stagione.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez è andato a segno nel successo esterno dell’Inter contro l’Empoli per 3-0. Il calciatore argentino ha esultato, dopo la rete del definitivo 3-0, con tutta la rabbia che aveva dentro di sé a causa del fatto di non riuscire ad esprimersi al meglio in questo inizio di annata. Sul punto si è così espresso Riccardo Trevisani a Pressing: «Sottolineo la sua tigna, la sua voglia di determinare. Lautaro ha sfiorato un gol di testa e fatto un assist delizioso. Il 3-0, per un calciatore come lui, è quasi facile. Quando si tratta di segnare un gol storico (l’argentino è diventato il marcatore straniero più prolifico della storia dell’Inter, ndr.), di solito i calciatori si bloccano».

Trevisani effettua una previsione riguardo il futuro: quanti gol per Lautaro Martinez?

L’IDEA – Trevisani ha poi proseguito indicando il suo punto di vista in merito al ritorno ai suoi livelli da parte di Lautaro Martinez e al possibile andamento della sua stagione. Questo il suo commento: «Adesso si vede che il capitano dell’Inter sta recuperando. Secondo me, alla fine i suoi 18-20 gol riuscirà a farli entro la fine della stagione».