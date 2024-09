Trevisani: «Lautaro Martinez? A dicembre 10 gol. Gvardiol così sull’Inter»

Trevisani non ha dubbi su Lautaro Martinez e sul suo status fisico. Poi racconta un retroscena su Gvardiol e l’Inter nel post Manchester City.

TATTICA – Durante il format “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così dei nerazzurri: «L’Inter va in difficoltà solamente con le squadre che l’attaccano ferocemente. Se l’aspettano e gli avversari fanno una buona organizzazione tattica e difensiva, alla fine arriva e vince la partita. Una partita così l’Inter l’aveva subita anche a Roma nel primo tempo, anche se poi è finita 4-2».

Ancora sull’Inter tra Lautaro Martinez e un retroscena

PREVISIONE – Lo stesso Trevisani profetizza sul capitano: «Lautaro Martinez? A dicembre già avrà fatto dieci gol. L’ho visto bene nel derby, si è mosso bene, ha fatto un grande assist, quindi si sta riprendendo. Cambi? Anche con i titolari dell’Inter il Milan ha fatto meglio. Tanti giocatori hanno fatto male».

SUPPONENZA – Trevisani, infine, racconta un retroscena dopo la partita con il Manchester City: «Ma secondo me: quando tu hai un big match come a Manchester, ritorni giovedì e venerdì sei all’anti-vigilia del Milan diventa difficile per tutti. Gvardiol, conosciuto in ristorante, mi ha detto: “Nessuna squadra in Premier League ci ha affrontato mai come ha fatto l’Inter. Quindi i nerazzurri si sono presentati al derby pensando “Tanto lo vinciamo, il Milan mica ci fa paura».