Trevisani: «Lautaro Martinez-Djimsiti, a parti invertite danno rigore? Mai»

LAUTARO – Riccardo Trevisani, in collegamento su Pressing, elogia la prestazione da urlo di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha segnato il gol del raddoppio in Atalanta-Inter, che ha praticamente chiuso la partita di Bergamo. Ma l’argentino aveva in realtà segnato due gol, ma uno non gli è stato convalidato. Allo stesso tempo, Riccardo Trevisani si esprime sul contatto con Djimsiti facendo una sua supposizione: «Lautaro Martinez ha fatto il salto di qualità nell’atteggiamento quando non fa gol. Ha iniziato la partita facendo il super assist, grande partita e poi ha fatto gol all’87’. Il migliore della partita insieme ad Acerbi. Il gol l’ultima cosa, ha fatto cose ancora più belle. Lautaro Martinez-Djismiti? A parti invertite danno rigore? Mai tutta la vita. Perché?! Massa sbaglia ad andare da Ederson perché si è fatto protestare in faccia». La vittoria dei nerazzurri di Milano è fondamentale perché permette alla squadra di Simone Inzaghi di confermare il proprio primato e volare a più 3 sul Napoli secondo e a più sei sull’Atalanta terza. Nel prossimo turno post sosta, i campioni d’Italia giocheranno in casa con l’Udinese.