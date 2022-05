Trevisani: «Juventus-Inter, perché parlare solo di arbitri? Tanti altri spunti»

Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset, si è sfogato ai microfoni di Tutti Convocati. Per il giornalista, è sbagliato ridurre Juventus-Inter alle sole polemiche arbitrali. E’ stata una gara dai mille spunti calcistici

NO POLEMICHE − Le parole di Trevisani sulla finale dell’Olimpico: «Perché non parliamo delle cose di campo, del gioco delle due squadre, dell’atmosfera dell’Olimpico, di due squadre che hanno giocato un calcio tipo Premier League, dei cambi degli allenatori invece di parlare sempre di arbitri, di Var, del rosso a Brozovic e dei rigori. Basta, è sola mentalità italiana. Ci dice tante cose positive per le due squadre questa partita. Prendere Calhanoglu ha fatto molto bene all’Inter, Perisic è da 3 mesi il migliore in campo, Vlahovic sbaglia poco nelle grandi partite, ho visto una Juventus più viva ma è meno forte dell’Inter. Ci sono cose negative pure come la rissa da far west o i cambi sbagliati di Allegri».

UMORALE − Così Trevisani sull’atteggiamento dei nerazzurri: «L’Inter sta bene ma è molto umorale. Parte bene, si ferma e per mezz’ora va in difficoltà. L’Inter è molto meglio quando gioca che quando si difende. Il contatto de Ligt-Lautaro Martinez è lontano dall’essere un rigore netto ma bisogna discutere su altro perché Juventus-Inter ha dato altri mille spunti».