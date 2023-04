Trevisani: «Inzaghi? Prende l’Inter prima, è sesto! Lukaku non da 8»

Trevisani va contro Inzaghi e la gestione dell’allenatore di questi due anni all’Inter. Il giornalista, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, critica anche Lukaku nonostante la doppietta di Empoli.

NON AL TOP – Il confronto di Riccardo Trevisani non va a favore dell’Inter: «La stagione di Rafael Leao è da 8 in pagella, quella di Romelu Lukaku no. L’Empoli è ultimo in classifica nel girone di ritorno. Lo 0-3 è un buon risultato, ma arriva in un periodo in cui l’Inter delle ultime dodici ne ha vinte cinque, pareggiate due e perse cinque. Nel periodo di campionato non c’è tanto da festeggiare, la vittoria contro l’Empoli è una e i gol di Lukaku arrivano dopo tante partite perse quando lui era in campo. Simone Inzaghi prende l’Inter che ha vinto lo scudetto: oggi è sesta con la sesta difesa. Nelle coppe eccezionale, in campionato no: la percezione del tifoso che passa da prima a sesta non può essere buona».