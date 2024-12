Trevisani: «Inzaghi ci ha fatto abituare a quest’Inter. Tre esempi!»

Riccardo Trevisani ha sottolineato il lavoro svolto da Simone Inzaghi nei suoi anni alla guida dell’Inter, indicando tre esempi di calciatori cresciuti moltissimo grazie al piacentino.

IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è pronunciato nel consueto appuntamento settimanale di “Fontana di Trevi” sui costanti miglioramenti dell’Inter con Simone Inzaghi nel ruolo di guida tecnica. Dal suo punto di vista, il percorso fatto in questi anni ha portato gli addetti ai lavori e gli appassionati ad abituarsi a una nuova normalità: «L’Inter è una squadra che da quattro anni gioca a calcio meglio delle altre, facendo a memoria delle cose che a noi sembrano normali. Sono delle peculiarità che non ha sempre fatto vedere nella sua storia. Ci siamo abituati troppo bene, dalla finale di Champions di diciotto mesi fa a oggi. La maggior parte delle volte la squadra nerazzurra ha giocato, vinto e convinto».

Trevisani e gli esempi di calciatori trasformati da Inzaghi all’Inter

LA CONSIDERAZIONE – Trevisani si è poi soffermato su tre calciatori che Inzaghi ha plasmato in maniera eccellente tanto da renderli dei top nel proprio ruolo. Il riferimento è a Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, così cresciuti con Inzaghi: «Oggi diciamo che Dimarco è più forte di Theo Hernandez, ma prima non lo volevano all’Inter nemmeno per fare la riserva del titolare. Inzaghi lo ha portato a quel livello, come fatto con Calhanoglu e Thuram. Una serie di cose nell’Inter appaiono normali, tra le quali il fatto che per giocare e vincere bisogna fare bel calcio, cosa che l’Inter fa da tre anni e mezzo. Per cui, se il campionato è così equilibrato è anche perché i nerazzurri un anno fa e il Napoli due anni fa ci hanno insegnato che giocare bene aiuta la nostra Serie A».