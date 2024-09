Trevisani: «Inutile parlare di “due squadre” per l’Inter. Una differenza abissale»

Il giornalista Riccardo Trevisani si è pronunciato sull’incontro pareggiato dall’Inter con il Monza per 1-1. Accento posto su un fattore, dal suo punto di vista decisivo per l’andamento dell’incontro.

LA SFIDA – L’Inter ha pareggiato l’ultima sfida di Serie A contro il Monza per 1-1. La squadra nerazzurra ha presentato varie novità, nell’11 titolare, le quali hanno inciso sul rendimento complessivo dei meneghini nell’incontro. In particolare, i cambi sostanziali sono stati effettuati a centrocampo, con la presenza di Davide Frattesi e Kristjan Asllani dal primo minuto. Proprio l’albanese, sul quale l’Inter punta comunque con convinzione per il futuro, ha appena firmato il rinnovo del suo contratto con l’Inter fino al 2028.

Trevisani e una verità da non dimenticare: la differenza tra i titolari e le riserve dell’Inter!

UNA CONVINZIONE – Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto a Radio TV Serie A proprio sul tema della differenza tra i titolari e le riserve a disposizione di mister Simone Inzaghi. Nello specifico, dal suo punto di vista il divario tra gli uni e le altre è molto ampio: «Basta con le sciocchezze, bisogna dire la verità. Barella e Calhanoglu non sono replicabili, così come non lo è Lautaro Martinez. Ci sono i titolari e poi ci sono le riserve. Esiste una differenza tra i due che è abissale».