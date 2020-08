Trevisani: “Inter, vincere la Coppa per dare inizio a un ciclo! Il Siviglia…”

Siviglia-Inter è la finale di Europa League che va in scena stasera a Colonia. Trevisani – ospite negli studi di “Sky Sport” – ha parlato della sfida prima del fischio d’inizio, sottolineando quanto può essere importante alzare il trofeo per i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni

CICLO – Siviglia-Inter è la finalissima di Europa League. Secondo Riccardo Trevisani, vincere per i nerazzurri è importante per svariati motivi: «La partita penso vogliano farla durare 90 minuti, come contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi l’avversario è di un altro livello rispetto a quelli che finora ha incontrato l’Inter, però si parlava di ciclo e tante volte una coppa ha fatto iniziare i cicli. Quindi questa partita vale tantissimo per moltissimi motivi, non solo per la vittoria in sé. Gigi Simoni? Ha vinto non stando quindici anni all’Inter, è quello che lo ha reso grande. È riuscito a raffigurare un allenatore di livello con una stagione, indimenticabile per tanti motivi».