Trevisani duro: «Inter-Venezia? Che ridere a Monza! Salvate il calcio»

Riccardo Trevisani, durante la trasmissione Pressing, ha analizzato così la sfida tra l’Inter e il Venezia, soffermandosi sulla direzione arbitrale. Il giornalista cita pure l’episodio di Monza-Milan.

EPISODIO – Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, l’Inter ha battuto di misura il Venezia grazie a una rete di Lautaro Martinez. Vittoria con brivido finale per i nerazzurri, che alla fine hanno rischiato con la rete annullata alla formazione lagunare. Proprio sul gol annullato alla formazione di Eusebio Di Francesco si è soffermato Riccardo Trevisani durante la trasmissione Pressing: «Non c’entra niente l’Inter, il Venezia o Sverko che ammette il tocco di mano. Non possiamo sapere che ha detto Sverko all’arbitro e non fa giurisprudenza. Fa giurisprudenza che in questo weekend è stato annullato un gol al Monza per uno scontro tra Theo Hernandez e Bondo che fa ridere».

Non solo Inter-Venezia, arbitri nel caos anche in altre partite

SUGLI ARBITRI – Infine, lo stesso Trevisani ha continua così il suo discorso sugli arbitri: «Delle maglie non mi importa nulla, ogni giornata su ogni campo di calcio un arbitro e un VAR fanno quello che gli pare. Non si può andare avanti così, Pairetto fa danni ogni settimana. Va migliorata la classe arbitrale, salvate il calcio da queste immondizie settimanali. Non se ne può più».