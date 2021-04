Trevisani: «Inter va migliorata! Errori post Triplete sono in agguato»

Riccardo Trevisani, noto telecronista e giornalista di “Sky Sport”, ha commentato la giornata di Serie A e la vittoria dell’Inter col Verona. Focus anche sugli errori di Samir Handanovic e su alcuni errori, che hanno caratterizzato il periodo post Triplete, che l’Inter deve evitare

SPUNTI – Bilancio del lunedì per l’Inter di Antonio Conte, a cui bastano pochissimi punti per mettere le mani sullo scudetto (QUI il punto della situazione). Ne ha parlato Riccardo Trevisani, ospite di “Tutti Convocati”: «In futuro, secondo me l’Inter va migliorata nella qualità di gioco, vanno ripensate alcune cose. Il problema portiere esiste e va valutato in futuro, anche se su Samir Handanovic era fallo ieri (QUI la nostra moviola). Nell’arco dei prossimi tre anni andrà trovato il portiere. Anche il Triplete fu bellissimo, però ha portato allo sfascio per diversi motivi. L’Inter non dovrà commettere gli stessi errori».