Trevisani: «Inter stanca, vedi 2 giocatori! L’Atalanta è clamorosa»

Riccardo Trevisani è intervenuto come ospite all’edizione odierna di Sport Mediaset. Trevisani ha commentato le partite del weekend delle squadre in lotta per lo scudetto. Il giornalista ha sottolineato la larga vittoria dell’Atalanta in casa della Juventus, ad una settimana dallo scontro diretto tra Atalanta e Inter.

LOTTA SCUDETTO – Riccardo Trevisani, intervenuto a Sport Mediaset, ha voluto sottolineare la grande prova dell’Atalanta ieri sera. Trevisani afferma che la squadra di Gasperini è in piena lotta scudetto, considerata anche la tendenza avuta negli ultimi anni di andare più forte nelle ultime gare: «Squadra che ha sempre volato nel finale di campionato. Da quando c’è Gasperini, l’Atalanta ha sempre fatto gironi di ritorno migliori a quelli di andata. Sono sicuro che l’Atalanta sarà lì a lottare fino alla fine, bisognerà solo vedere come reggerà la pressione. Ieri affrontava una Juventus in ripresa in campionato, veniva da 5 vittorie consecutive, ed è andata a giocare in modo leggero. Se dovesse avvicinarsi ancor di più a Inter e Napoli, rientrerebbe in campo con la pressione già avvertita contro il Cagliari o il Venezia. Dal punto di vista fisico, tattico, abilità dell’allenatore, forza dei giocatori l’Atalanta è una squadra clamorosa».

Trevisani sullo scontro diretto tra Atalanta e Inter

BIG MATCH – Trevisani ha successivamente analizzato la vittoria dell’Inter in rimonta contro il Monza. Il giornalista si è poi focalizzato su quello che sarà il big match del prossimo turno di campionato, Atalanta-Inter: «Inter è sicuramente è una squadra che gioca bene. Inzaghi in questi 4 anni è riuscito a dare continuità di gioco e risultati, ma in questo momento è una squadra stanca. Stanca sia per i tanti infortunati, soprattutto concentrati nello stesso ruolo come sugli esterni, e sia nel livello di alcuni giocatori. Thuram è in campo per onore di firma ma non è al meglio, Calhanoglu sabato ha giocato bene dopo mesi di prestazioni così e così. C’è da lavorare ma con tutti gli impegni non è facile, L’Inter sta lottando su ogni competizione. Domenica ci aspetta una delle partite più belle del nostro campionato: una squadra che gioca molto bene, come l’Inter, contro una squadra, l’Atalanta, che è in grado di distruggere gli avversari, come successo ieri».