Trevisani: «Inter, stagione da 8,5! Ma 12 sconfitte in Serie A una macchia»

Riccardo Trevisani, negli studi di SportMediaset, ha parlato a proposito della stagione dell’Inter. Il giornalista da un voto all’annata dei nerazzurri

VOTO – Queste le considerazioni di Trevisani: «L’Inter è quella che più di tutte avrebbe dovuto competere per il campionato. Lo dimostra il percorso nelle coppe, dove ha vinto Supercoppa, Coppa Italia ed è in finale di Champions League, lo stato di forma. Il voto complessivo è 8,5 che può aumentare in caso di vittoria ad Istanbul. Rimane la macchia delle 12 sconfitte in campionato. Deve far riflettere però che con una rosa così forte i nerazzurri non abbiano vinto il campionato né l’anno scorso, dove lo hanno buttato, né quest’anno dove non hanno mai lottato per vincere».