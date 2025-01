Trevisani: «L’Inter è la squadra dell’anno. Inzaghi ha inventato un lavoro»

Simone Inzaghi ha creato un mestiere. È questo il pensiero di Riccardo Trevisani che ha eletto proprio l’Inter come squadra dell’anno per il 2024.

ANNO – Nel corso della puntata di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è fermato a parlare dell’anno solare e quale squadra sia al primo posto secondo il suo punto da vista. Il noto giornalista ha eletto proprio l’Inter anche grazie alla vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella che lo scorso maggio si è cucita sul petto. Queste le sue parole: «L’Inter è la squadra del 2024 senza se e senza ma. Ad oggi l’Atalanta è prima finché non si gioca Fiorentina-Inter. Se l’Inter pareggia è prima con Napoli e Atalanta, se vince è prima da sola. Questo significa che ha fatto tutto il 2024 in testa alla classifica. E questa estate ha speso 0. Ha comprato Pippo, Pluto e Paperino. E poi ha preso Taremi con zero gol a contribuire e Zielisnki che è in forma ma ha segnato solo su rigore. Senza cambiare nulla, l’Inter è in testa da diciotto mesi. Inzaghi poi ha fatto cose incredibili, come Thuram che non segnava nemmeno con le mani e adesso invece ha chiuso l’anno con 20/25 gol».

AMMONITO – Trevisani poi, si concentra anche sull’operato di Simone Inzaghi: «Oltre a tutto questo, Inzaghi ha fatto cose eccezionali, e a creato un mestiere. Cambiare l’ammonito. Prima l’abbiamo preso tutti con scetticismo, adesso invece è una cosa che anche altri imitano. Nel weekend abbiamo visto come questa filosofia funzioni. Pablo Mari è stato espulso e il Monza ha perso».