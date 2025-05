Trevisani: «Inter segnale importante. Napoli sente la pressione»

Riccardo Trevisani, in diretta a Sport Mediaset, commenta quanto accaduto nel 36° turno di Serie A in chiave scudetto. A seguito del pareggio del Napoli e della vittoria dell’Inter, i nerazzurri si riportano a -1 dalla vetta della classifica.

IL COMMENTO – Riccardo Trevisani, presente negli studi Mediaset, analizza le gare disputate ieri da Napoli e Inter. Il giornalista commenta l’ottima vittoria ottenuta dai nerazzurri sul campo del Torino: «L’Inter sembrava essersi fermata e avere la testa solo alla Champions dopo l’impresa di martedì. In realtà il passaggio del turno contro il Barcellona ha restituito forza alla squadra che è andata a vincere a Torino sotto il nubifragio. Partita seria, ottima prova degli interpreti che di solito giocano meno, ha brillato la stella di Zalewski messo in una posizione simile a quella occupata nella Primavera della Roma. Ottime risposte del secondo portiere e di Taremi. È riuscita a fare quello che tante volte in questa stagione non gli è riuscito, ottenere vittorie anche con le seconde linee. Adesso questa vittoria, forse inaspettata poiché poteva essere la giornata dei verdetti definitivi, è un segnale importante».

Trevisani afferma: «È successo sia all’Inter che al Napoli: chi è prima non riesce a gestire la pressione».

LA SITUAZIONE – Riccardo Trevisani analizza il calendario di Inter e Napoli. Nonostante avversari sulla carta più abbordabili, la squadra di Conte sta avvertendo la pressione dei nerazzurri. Per Trevisani è accaduto spesso anche alla formazione di Inzaghi durante la stagione: «Napoli, calendario alla mano, ha ancora un vantaggio di classifica e calendario. Ma anche il Genoa dei ragazzini di Vieira sembrava avversario abbordabile. Parma e Cagliari se la devono ancora giocare per la salvezza. Certo che Lazio in corsa per la Champions League e un Como che in questo momento è ingiocabile saranno gare difficili per l’Inter. Per il Napoli di negativo c’è non aver battuto il Genoa dopo essere stata per due volte in vantaggio. Fosse finita 0-0 con pali, traverse, salvataggi, sarebbe stata meno preoccupante. La squadra di Conte che è la miglior difesa del torneo, che non ha mai dato segnali di cedimento dietro, ha preso 2 gol in casa da un Genoa che è sceso in campo quasi con la Primavera. Questa è la preoccupazione maggiore, non aver blindato la porta. Mi viene da pensare che adesso sentino la pressione, come accaduto con l’Inter a Bologna. Chi è davanti sente la pressione, chi è dietro può sperare».