Trevisani: «Inter, rischio distrazione. Potrebbe accusare il colpo!»

Riccardo Trevisani va molto avanti con la mente, pensando a ipotetici scenari negativi che potrebbero verificarsi per l’Inter. Di seguito il pensiero dell’opinionista di SportMediaset sulla corsa scudetto con la Juventus.

RISCHIO PSICOLOGICO – C’è ancora un turno di campionato da disputare prima della partenza dell’Inter in Arabia Saudita per l’impegno in Supercoppa Italiana. Ma Riccardo Trevisani pensa già alla partita in meno che la squadra di Simone Inzaghi avrà in campionato rispetto alla Juventus. Secondo il commentatore: «La mia favorita fra Inter e Juventus? Potrebbe essere il pareggio, come lo è stato già nella gara d’andata. Forse stavolta invece dell’1-1 ci sarà lo 0-0. Nel senso che secondo me le due squadre vorranno principalmente non perdere quella partita. Però se guardiamo il calendario delle prossime settimane è evidente che l’Inter avrà una distrazione importante. Potrà stare tra i 6 e gli 8 giorni in Arabia Saudita e quindi giocherà alla fine soltanto due partite di campionato. E la Juventus può andare sopra. Il che psicologicamente porterebbe un vantaggio. L’Inter ha fatto grandi cose finora, ma pensa trovarsi con 44 gol fatti e 8 subiti e in svantaggio in classifica. Da quel punto di vista potrebbe essere psicologicamente difficile. Dopo di che, quella nerazzurra è una squadra che ha grandi valori e sa perfettamente di avere una partita da dover recuperare. Quindi è un fatto più psicologico che reale e numerico. Però l’Inter ha fatto delle cose eccezionali in campionato che fino ad adesso non sono bastate perché ha una media per fare 96 punti eppure la Juventus è lì attaccata».