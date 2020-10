Trevisani: “Inter puoi vincere il girone, ma occhio! Perisic e Hakimi…”

Riccardo Trevisani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato in vista di Inter-Borussia Monchengladbach. Ecco come arrivano i nerazzurri di Antonio Conte all’esordio in questa Champions League.

Trevisani, intervenuto a “Sky Sport 24”, ha parlato prima del gruppo dei nerazzurri: «Sia Inter che Juventus possono vincere il loro girone. Al momento il Real Madrid non è la squadra che – insieme al Barcellona – ha terrorizzato l’Europa. Il Borussia Mönchengladbach gioca molto bene a calcio. Puoi fare due gol e non essere comunque tranquillo di vincere la partita. È la squadra più simile al borussia dortmund: prima giocare e poi il risultato».

SQUADRA – Trevisani ha quindi sottolineato i difetti dell’Inter: «Contro il Milan non si sa chi dei tre difensori ha fatto peggio. Kolarov salta all’occhio per il rigore, ma anche gli altri due non hanno fatto bene. Può capitare una giornata storta. Inter per me sta faticando a trovare la quadra. Per me è perfetta per il 4-3-1-2. Conte – come tutti gli allenatori che fanno la difesa a 3 – fanno però fatica a cambiare. Per me Hakimi e Perisic non possono giocare insieme sulle fasce. Il croato non ha la testa e la voglia di fare tutta la fascia, quindi farei giocare Young e il marocchino».