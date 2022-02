Trevisani: «Inter, problemi acclarati e autoprodotti. Con Lukaku 10 punti in più»

L’Inter con Lukaku avrebbe dieci punti di vantaggio sulle inseguitrici. Questo il pensiero di Trevisani, che durante Pressing Serie A su Italia 1 vede poi delle difficoltà ben precise della squadra di Inzaghi.

AVVISI NON ASCOLTATI – Riccardo Trevisani non è sorpreso dall’ultimo mese dell’Inter: «Per mesi si sono viste delle avvisaglie che poi si sono presentate. Secondo me l’Inter ha dei problemi acclarati, pacifici e chiarissimi, alcuni se li è autoprodotti come quello di Lautaro Martinez, e oggi sta pagando le conseguenze di questo. Ma ha dei giocatori vincenti, è ancora potenzialmente prima in classifica e per questo campionato resta la favorita. Poi non è detto che lo vinca, perché ha dei problemi: il portiere, Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e adesso stanno un po’ rifiatando Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sono l’anima dell’Inter, se manca uno di loro perde il 60%. Oggi avrebbe dieci punti di vantaggio su quelle che inseguono, con Romelu Lukaku al posto di Lautaro Martinez».