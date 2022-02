Trevisani: «Inter, il portiere ogni tanto dorme! De Vrij involuzione»

Trevisani identifica in de Vrij, Handanovic e in parte Lautaro Martinez alcuni dei singoli sottotono nell’Inter attuale. Il giornalista, nel corso del programma Pressing Serie A su Italia 1, mette qualche dubbio sulla possibilità di vincere il campionato.

CORSA VERA – Riccardo Trevisani è contento per come si stia sviluppando la Serie A: «È un campionato a cui non siamo stati abituati, con tre squadre a dodici giornate dalla fine che lottano. Prima c’era una in fuga e una che inseguiva, accidenti se è più bello. Secondo me l’Inter ha qualche problema, anche quando sembrava che volasse e giocava benissimo. Ha ogni tanto il portiere che si addormenta, Stefan de Vrij che ha avuto un’involuzione clamorosa. Lautaro Martinez, partendo Romelu Lukaku, si sentiva il Re della festa: non lo è. Gioca Edin Dzeko tutte le partite, perché è il più forte di tutti gli attaccanti dell’Inter. Poi una serie di problematiche e Alexis Sanchez sta facendo meglio giocando al posto suo. L’Inter qualche problema ce l’ha, non diciamo che sia la migliore degli ultimi cinquant’anni perché l’anno scorso non ho mai pensato per un secondo che quella di Antonio Conte non vincesse il campionato. Questa sì».