Trevisani: “Inter piÃ¹ solida con il 3-5-2. Handanovic? Fenomenale”

Trevisani: “Inter più solida con il 3-5-2. Handanovic? Fenomenale”

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, presente negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, vittoriosa contro il Napoli nella serata di ieri. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri di Conte. Una battuta, inoltre su Samir Handanovic

SOLIDITA’– Riccardo Trevisani analizza il momento dell’Inter, all’indomani dalla vittoria dei nerazzurri contro il Napoli: «Inter più solida difensivamente con il 3-5-2. Secondo me è più affidabile con questo modulo. Se vogliamo vedere una squadra spettacolare bisogna rivolgersi da un altra parte. Io credo che l’Inter possa essersi sia solida e spettacolare visto che si tratta di una squadra eccezionale nell’organico. Handanovic? Ieri fenomenale, soprattutto sulla parata su Insigne, difficilissimo da leggere. Con lui a questi livelli, oltre a Skriniar, de Vrij e Bastoni, diventa difficile fare gol ai nerazzurri. La notizia è quando non fa queste parate, quando subisce gol ad ogni tiro, cosa accaduta spesso negli ultimi mesi. Handanovic è stato un portiere straordinario, da mesi non si ricordava una vittoria dell’Inter 1-0 con i miracoli dello sloveno».