Trevisani: “Inter-Parma? Il VAR poteva salvare Piccinini sul rigore! Errori…”

Riccardo Trevisani

In Inter-Parma di ieri c’è stato un chiaro ed evidente errore, sul rigore negato a Perisic. Tuttavia, incredibilmente, l’arbitro Piccinini ha voluto sorvolare senza che il VAR intervenisse. Riccardo Trevisani, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha contestato anche l’operato di chi c’era al monitor, Maresca.

CHE ERRORE! – Riccardo Trevisani dà ragione all’Inter, che si è lamentata per l’arbitraggio col Parma: «Come al solito ci si arrovella sulle virgole. Il chiaro ed evidente errore è quando il rigore è 10 o 9.5, e sulla strattonata non si può determinare. Qui si vede bene: nessuno può dire al VAR di aver dato un brutto rigore. Questo è un bellissimo rigore, il VAR avrebbe potuto salvare Marco Piccinini da una sospensione. Diciamo che San Siro questa settimana, già da Piero Giacomelli in Milan-Roma (un rigore inventato per parte, ndr), non è stato fortunatissimo. Cosa conta? Non fare errori. Non conta chi li fa, conta che si correggano, che sia l’arbitro o il VAR».