Trevisani: “Inter-Parma, qualcosa Conte cambierà. C’è una certezza”

Riccardo Trevisani

Inter-Parma è in programma oggi alle ore 18 e, con Lukaku indisponibile, Conte sarà costretto a cambiare formazione. Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha spiegato quali potrebbero essere le novità nell’undici titolare, non solo in attacco.

CHI IN CAMPO? – Riccardo Trevisani presenta Inter-Parma: «Una partita nella quale Antonio Conte riparte dopo l’oscena partita di Kiev, perché è vero che l’Inter ha sbagliato dei gol ed è vero che poteva vincere, ma è vero pure che la partita non è stata bella. Nel secondo tempo l’Inter ha avuto una palla gol, quella doppia con Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, e praticamente nulla contro una squadra che non attaccava, difendeva e basta. Quindi credo che potesse fare molto molto di più, sia a livello di cambi sia di sistema di gioco. Qualcosa Conte cambierà: si potrebbe rivedere Christian Eriksen dall’inizio. Io non penso che giocherà Andrea Pinamonti titolare, perché non mi sembra proprio aria. Potrebbe tornare Roberto Gagliardini, quindi qualcosina l’Inter cambierà. Però la certezza è che non essendoci Romelu Lukaku, grosso problema perché é il giocatore più importante dell’Inter, Lautaro Martinez avrà sulle spalle tutto il peso della squadra. Io credo che vorrà reagire, dopo quattro partite francamente bruttine e quell’errore mostruoso contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev».