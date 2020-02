Trevisani: “Inter, occhio al Getafe: con loro non ti puoi distrarre”

L’Inter giocherà contro il Getafe negli ottavi di finale di Europa League. Il commento di Riccardo Trevisani sull’avversaria spagnola dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport

DUE SFIDE COMPLESSE – L’urna per gli ottavi di finale di Europa League ha riservato per l’Inter e la Roma due sfide spagnole contro Getafe e Siviglia: «Roma e Inter dovranno fare un grande sforzo, sono due avversari forti e combattivi e ci vorranno due grandi partite. La squadra tosta italiana, l’Inter, ha beccato quella tosta spagnola mentre quella tecnica, la Roma, ha beccato quella tecnica: saranno partite sullo stesso binario. C’erano almeno quattro squadre peggiori da prendere, il Getafe è una squadra molto prevedibile, il Siviglia no, è una squadra umorale».

INTER SQUADRA FAVORITA – Secondo Trevisani l’Inter è la migliore squadra ancora in lizza nell’Europa League, ma contro il Getafe non saranno ammesse distrazioni: «La squadra che ha rosa e allenatore migliore nel complesso è l’Inter, poi dopo c’è lo United, ma non ho mai la sensazione che lo United strappi le partite o domini qualcuno. L’Inter ieri, in una situazione difficile, ha saputo reagire. E’ un discorso di volontà, facciamo l’ipotesi perda domenica con la Juventus e arrivi a questa sfida staccata dalla vetta in campionato, avrà una testa diversa. Ipotizziamo invece che sia ancora in vetta, ci arriverebbe con altri pensieri e se ti distrai il Getafe ti mangia».