Trevisani: «Inter non avrà vita facile in Italia. Due fattori principali!»

L’Inter ha perso il primo derby stagionale contro il Milan di Paulo Fonseca. Secondo il giornalista Riccardo Trevisani, i nerazzurri hanno sofferto per due fattori principali.

IL RAGIONAMENTO – Inter-Milan si è conclusa con il punteggio finale di 1-2. Il giornalista Riccardo Trevisani, esprimendosi sui problemi riscontrati dai nerazzurri nel derby, ha commentato a Sport Mediaset l’andamento del match e il suo significato per il futuro: «La sensazione è che ancora una volta la squadra che ha vinto il campionato non avrà vinta facile. L’Inter è stata abbastanza mòlle, ha sofferto per tutta la partita. Secondo me, ciò è dovuto sia alla stanchezza mentale dei calciatori nerazzurri che alla grande partita del Milan».

Trevisani sul significato della vittoria contro l’Inter per il Milan di Fonseca: nuovi scenari

FUTURO DIVERSO – Trevisani ha proseguito ponendo l’accento sui fattori che hanno consentito al Milan di prevalere sull’Inter, indicando anche i possibili risvolti futuri del match: «Penso sia cambiato tanto per la squadra di Fonseca, sia nella tattica che nella testa. Prima andava in campo in maniera confusionaria e confusa, ora ha mostrato un’intensità e una voglia di fare bene la partita. I rossoneri festeggiano alla grande, azzerando la partenza negativa e raggiungendo l’Inter in classifica. Oggi il Milan ha una consapevolezza maggiore che consentirà di guardare al futuro con un po’ di ottimismo. Intorno, in campionato, nessuno domina. Il Milan è lì e si è tolto quel fardello dei derby persi».