Trevisani: «Inter non ancora guarita, come avrebbe reagito col pareggio?»

Trevisani, su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato sul momento dell’Inter che martedì ha raccolto una vittoria quasi insperata in Champions League col Barcellona. Il telecronista pone un quesito

ANCORA NON GUARITA − Secondo Riccardo Trevisani non può una singola partita risolvere i problemi dei nerazzurri: «L’Inter non è ancora del tutto guarita. Le squadre in difficoltà hanno bisogno di più partite per uscire dai momenti negativi. Ieri è andato tutto bene, gol subito annullato, rigore non dato ingiustamente. Se fosse arrivato il pareggio come avrebbe reagito l’Inter. Ci saranno delle difficoltà da affrontare per capire se quella di ieri è stata una minestrina oppure una vera e propria scossa che ha rivoluzionato la stagione dell’Inter».