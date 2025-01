Trevisani: «Inter non all’altezza? Si guardino i numeri!»

Riccardo Trevisani ha espresso il suo giudizio sulla stagione sin qui disputata dall’Inter, ritenendola di assoluto valore anche in presenza delle due sconfitte nei derby contro il Milan.

IL COMMENTO – Riccardo Trevisani si è pronunciato a Cronache di Spogliatoio sul rendimento stagionale fin qui garantito dall’Inter. Dal suo punto di vista, occorre limitare la portata del ko nel derby di Supercoppa Italiana contro il Milan alla luce delle cose positive fatte vedere nella cornice di questa stagione: «Stiamo parlando di una squadra che perde una partita ogni 2-3 mesi. E quando la perde siamo qui a dire ‘l’Inter ha perso, ha tanti problemi, quel calciatore si è infortunato, quell’altro non è all’altezza’. Qual è la cosa a cui potersi appoggiare? I numeri, che non mentono mai. L’Inter segna di più, difende meglio, vince più match, sta rendendo con continuità in Champions, campionato e Coppa Italia».