Trevisani: “Inter, nel Bayer Leverkusen occhio a Havertz. Una sensazione”

Riccardo Trevisani ha parlato dagli studi di “Sky Sport” prima di Inter-Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni prima del fischio iniziale del quarto di finale di Europa League. Protagonista è Kai Havertz, stella dei rossoneri.

FALSA TRISTEZZA – Prima di Inter-Bayer Leverkusen, Riccardo Trevisani traccia un breve profilo di Kai Havertz. Il talento offensivo dei tedeschi viene dalla migliore stagione della sua giovane carriera: 17 reti in 44 gare. Nonostante i suoi 21 anni, è già uno dei talenti più ambiti nel mercato europeo: il Chelsea è in cima alla lista delle pretendenti. Se il talento tecnico è cristallino, qualche dubbio in più sorge sulla tenuta mentale. E qui dovrà sperare l’Inter, nella sfida valida per l’accesso alla semifinale di Europa League. Ecco la rapida descrizione di Havertz fornita da Trevisani: «Mi dà la sensazione che si diverta poco in campo, non fa grandi sorrisi. È però anche uno dei più continui del Bayer Leverkseun, uno che non ha quasi mai abbassato il ritmo quest’anno».