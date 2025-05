Trevisani: «Inter e Napoli, che colpi di scena! Mi aspetto un finale…»

La classifica resta invariata per Inter e Napoli ad una sola giornata dal termine del campionato. Ecco il parere di Riccardo Trevisani sull’ultima volata scudetto a disposizione.

COLPI DI SCENA – Riccardo Trevisani esprime le proprie considerazioni dopo i pareggi di Inter e Napoli: «Ero convinto che sia l’Inter, con la squadra quasi al completo, sia il Napoli contro il Parma avrebbero vinto. Invece la squadra di Conte si è arenata, come successo contro il Genoa, e in Inter-Lazio è successo praticamente di tutto. Questa è stata una partita veramente incredibile, piena di colpi di scena e di situazioni che riguardano lo stesso giocatore: Bisseck. Ha segnato il gol che ha sbloccato la partita e poi fa un fracasso incredibile alla fine con la brutta lettura sul cross che porta al calcio di rigore».

Dalla gioia alla delusione: la chance sprecata dall’Inter e l’ultimo tentativo a disposizione. Il parere di Trevisani sul finale scudetto!

GLI UOMINI DECISIVI – Riccardo Trevisani prosegue: «La Lazio è stata molto brava nel rimanere in partita, con questo splendido ragazzo quarantenne. Pedro non invecchia, anzi migliora come il vino rosso. Fa delle mezz’ore veramente incredibili e dovrebbe essere anche un esempio per tanti che vogliono sempre giocare tanto. In realtà può bastare anche mezz’ora per incidere se sei forte come Pedro. Dumfries, poi, ancora una volta uomo della provvidenza ma non basta proprio perché Bisseck sbaglia».

IL GRAN FINALE – Sull’ultima giornata di Serie A, in chiave scudetto, Riccardo Trevisani dichiara: «Mi sarei aspettato la battaglia fino all’ultima giornata, in un campionato che ha regalato incredibili colpi di scena, ma l’Inter si può mangiare le mani. L’errore di Bisseck rischia di costare carissimo, ma non va colpevolizzato per questo perché ha fatto anche delle cose buone. Credo che il Napoli vincerà questo campionato, ma è talmente particolare e ricco di colpi di scena che vedremo fino alla fine, venerdì notte, cosa succederà».