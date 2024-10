Trevisani: «Inter, momenti di assopimento pericolosi! Colpa di tutti»

Trevisani ha detto la sua sull’Inter e sui suoi blackout durante le partite. Il giornalista valuta il match col Torino.

PROBLEMA – Riccardo Trevisani, durante “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, si è espresso sul rendimento dei nerazzurri: «Ho sempre la sensazione che l’Inter sia la più forte, ma tende ad avere momenti di assopimento veramente pericolosi. Stavolta hai vinto con l’avversario in dieci, però se analizzo la partita l’Inter ha preso due gol in casa dal Torino senza un uomo e poi uno senza Zapata. Sei troppo forte ma non ti puoi permettere una sbandata del genere. Sulla fase difensiva, ma non sui difensori dove c’è il tiro al piccione a Bisseck, la colpa è di tutti. Ha preso nove gol in sette partite, non può essere colpa sempre di Bisseck».