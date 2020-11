Trevisani: “Inter, molti problemi da risolvere. Vidal? Sbagliati gol pesanti”

Riccardo Trevisani, presente negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter, all’indomani del pareggio contro l’Atalanta. Il giornalista si è focalizzato sul momento dei nerazzurri di Conte

PROBLEMI – Queste le parole di Riccardo Trevisani: «Hakimi? Non posso credere che l’Inter lo abbia preso per fare la riserva. Anche se, tolte la partite con la Fiorentina e quella con il Benevento, il marocchino non sta facendo benissimo. I nerazzurri hanno molti problemi da risolvere, non solo sulle corsie esterne. Killer instinct? Conte penso se lo aspetti da Vidal, ha sbagliato tanti gol pesanti. Tanti punti mancano in classifica anche per questo».