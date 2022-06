Trevisani: «Inter-Milan clamorosa! Quei 5 minuti di delirio spostano tutto»

Inter e Milan la scorsa stagione hanno dato vita a un’appassionante e incerta lotta scudetto, con il derby di ritorno decisivo per le sorti finali. Riccardo Trevisani, intervenuto nello speciale “Fino all’ultimo secondo” di DAZN, ripercorre proprio quella partita

DERBY CLAMOROSO – Inter e Milan fin dalla prima giornata dello scorso campionato hanno fatto capire di fare sul serio. Secondo Riccardo Trevisani, i nerazzurri inizialmente potevano sembrare leggermente in ritardo: «C’era l’Inter che noi tutti addetti ai lavori, ma anche nel calcio stesso, per esempio Allegri, davano per favorita che era un filo indietro ma si vedeva che Inzaghi stava prendendo in mano la squadra e che le cose stavano migliorando. Inter-Milan? La partita, oltre che il risultato, è stata clamorosa. È una partita che se finisce 3-0 per i nerazzurri non c’è nulla da dire e invece quei 5 minuti di delirio spostano una stagione intera».