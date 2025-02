Trevisani: «Inter per mettere pressione al Napoli! Deve vincere»

L’Inter si scontrerà nuovamente con la Fiorentina tra poche ore a San Siro. Riccardo Trevisani su Sport Mediaset dice la sua a riguardo.

SFIDA A DISTANZA – Il Napoli ha ottenuto un solo punto dalla partita al Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Pareggio per 1-1 e prestazione deludente della squadra di Antonio Conte, che comunque si è voluto nascondere riguardo i discorsi Scudetto nel post-partita. Oggi l’Inter ha l’occasione di avvicinarsi, lo ha ricordato Riccardo Trevisani.

Inter, la Fiorentina per avvicinare il Napoli!

CHANCE – Trevisani ha detto questo sul match di San Siro: «Il Napoli sta accusando la pressione, diventa complicato saper gestire il fatto che tutte ti guardano e sei obbligato a vincere. L’Inter? Da qualche anno ha la pressione di vincere lo Scudetto, ha una partita molto difficile. Ha in testa il 3-0 e la sconfitta, lo penseranno anche i giocatori prima del match di stasera. Questa cosa potrebbe far scattare la voglia di rivincita. Dimarco, Mkhitaryan, Thuram e altri giocatori non sono al top della forma, la partita è ostica e la Fiorentina sta bene. La gara di oggi è fondamentale, l’Inter deve vincere ad ogni costo per mettere pressione al Napoli dopo due pareggi consecutivi. Il tema psicologico è più importante della partita stessa»