Trevisani: “Inter, mancata personalitÃ  in partite decisive. Vidal e Kolarov…”

Trevisani: “Inter, mancata personalità in partite decisive. Vidal e Kolarov…”

Riccardo Trevisani, ospite in studio su “Sky Sport 24” ha parlato del mercato dell’Inter e dei possibili arrivi di Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e di Aleksander Kolarov.

PERSONALITA’ – Queste le parole di Riccardo Trevisani: «Vidal-Inter? Quando Conte si fissa con qualcuno, e l’ultimo è stato Romelu Lukaku, che è stato importantissimo nella stagione dei nerazzurri, sa cosa gli può dare. I nerazzurri stanno cercando giocatori che possano incidere con quelle caratteristiche di personalità e leadership. Non è un caso che, in questa stagione, l’Inter è sempre mancata quando doveva mettere personalità nelle partite. Basti pensare alle due partite con la Juventus e la finale di Europa League. Non è un problema tecnico, ma di personalità. Messi? Faccenda non simpatica, speriamo si risolva in fretta».