Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, alla vigilia della gara col Napoli, focalizzandosi sulle (poche) lacune dei nerazzurri (che domani potrebbero scendere in campo così)

CRESCITA – Vigilia di una gara cruciale per il cammino dell’Inter di Antonio Conte, che domani sera sarà di scena a Napoli. Il club nerazzurro vuole continuare la propria corsa trionfale verso lo scudetto. Ma buttando lo sguardo oltre il rush finale, Riccardo Trevisani ha provato ad analizzare le lacune dell’Inter, in ottica europea: «Credo che i nerazzurri, intanto, debbano vincere, per mettere certezze nel gruppo e nella squadra (QUI le parole di Conte su questo). Per il campionato italiano, credo che questa squadra sia sufficiente. Per l’Europa serve un centrocampista e un attaccante. Dietro è abbastanza perfetta anche con le alternative. Ma soprattutto serve più qualità di gioco. Chi gioca bene vince in Europa. Abbiamo visto partite fotoniche in queste settimane. Secondo me qualcosina in più serve, anche perché abbiamo visto l’Inter faticare in alcune occasioni».